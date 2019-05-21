اسعار الدولار ترتفع مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن

2019/05/21 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أدت مؤشرات تفيد تأثر آسيا جراء النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين لإقبال بعض المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي باعتباره ملاذا آمنا يوم الثلاثاء.وأثارت بيانات اقتصادية ضعيفة من سنغافورة وتايلاند على غير المتوقع مخاوف بأن الاقتصادات الكبرى في آسيا ستضرر جراء التوترات التجارية العالمية.وقال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) فيليب لوي يوم الثلاثاء إن البنك سيبحث خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات في يونيو حزيران ما دفع الدولار الأسترالي للهبوط 0.5 بالمئة إلى 0.6873 دولار أمريكي.وسجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى في أسبوعين ونصف أسبوع مقابل سلة من ست عملات رئيسية مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 98.11 في التعاملات المبكرة في أوروبا.وعلى النقيض منه سجل اليورو، الذي يمثل جزءا كبيرا من هذه السلة، أقل مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع عند 1.1144 دولار.ونزل الجنيه الإسترليني عن 1.27 دولار لأول مرة منذ منتصف يناير كانون الثاني قبل اجتماع الحكومة البريطانية والذي يناقش الوزراء خلاله إجراء اقتراع في البرلمان علي خيارات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

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