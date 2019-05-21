2019/05/21 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع نيكو شولز من هوفنهايم، بعقد لمدة 5 أعوام.وقال مايكل زورك مدير الكرة في دورتموند، في بيان نشره النادي “نيكو شولز مدافع تطور بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة”.وأضاف “سنستفيد من قوته البدنية وسرعته وأسلوبه في اللعب المعتمد على الحركة بشكل كبير، مثلما استفاد منه المنتخب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دورتموند يُرمم دفاعه بصفقة جديدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دورتموند يُرمم دفاعه بصفقة جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دورتموند يُرمم دفاعه بصفقة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).