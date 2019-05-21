بالفيديو ..وزير الخارجية يعين قنصلاً في اوكرانيا اخوته الثلاثة في داعش

2019/05/21 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG حصلت وكالة SNG على مقطع مسرب من اجتماع في وزارة الخارجية يضم الوكيل الاقدم نزار الخيرالله والوكيل شورش عضو اللجنه الامنيه العليا لتدقيق سجلات وزارة الخارجيه.ويتحدث الخير الله عن بعض نماذج قائمة ال39 الذين تم استثنائهم من قبل وزير الخارجية محمد الحكيم.ويقول المقطع ان الحكيم كلف شخصاً يدعى خالد ربيع وسمي ...

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