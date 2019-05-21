المعركة بين غوغل وهواوي ليست تكنولوجية بل على سيادة العالم: أمريكا أم الصين؟

2019/05/21 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت صحيفة “الغارديان” على الحرب التي أعلنتها شركة “غوغل” بضغوط من الحكومة الأمريكية على شركة هواوي الصينية وقالت إنها حرب خاسرة للجميع.

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