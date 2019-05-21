نفت استهداف مكة.. جماعة الحوثي تقصف مطارا سعوديا

2019/05/21 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة الحوثي اليوم الثلاثاء أنها قصفت مخزنا للأسلحة في مطار نجران بالمملكة العربية السعودية، مما أسفر عن نشوب حريق، بينما نفت

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