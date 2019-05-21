بنس: واشنطن  تفكر بغزو فنزويلا

2019/05/21 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..علق نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، على الخيارات الأمريكية المتاحة في فنزويلا وخطة العمل الموضوعة لمحاولة الإطاحة بنظام مادورو.وبحسب مصادر روسية، قال نائب الرئيس الأمريكي: “لقد أوضح الرئيس دونالد ترامب أننا ندرس جميع الخيارات الممكنة للعمل في فنزويلا”.وأضاف قائلا: “الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقف جانبا عندما تكون فنزويلا رازحة تحت الطغيان […]

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