2019/05/21 | 13:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
علق نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، على الخيارات الأمريكية المتاحة في فنزويلا وخطة العمل الموضوعة لمحاولة الإطاحة بنظام مادورو.
وبحسب مصادر روسية، قال نائب الرئيس الأمريكي: “لقد أوضح الرئيس دونالد ترامب أننا ندرس جميع الخيارات الممكنة للعمل في فنزويلا”.
وأضاف قائلا: “الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقف جانبا عندما تكون فنزويلا رازحة تحت الطغيان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنس: واشنطن تفكر بغزو فنزويلا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
علق نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، على الخيارات الأمريكية المتاحة في فنزويلا وخطة العمل الموضوعة لمحاولة الإطاحة بنظام مادورو.
وبحسب مصادر روسية، قال نائب الرئيس الأمريكي: “لقد أوضح الرئيس دونالد ترامب أننا ندرس جميع الخيارات الممكنة للعمل في فنزويلا”.
وأضاف قائلا: “الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقف جانبا عندما تكون فنزويلا رازحة تحت الطغيان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنس: واشنطن تفكر بغزو فنزويلا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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