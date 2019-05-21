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بنس: واشنطن  تفكر بغزو فنزويلا


بنس: واشنطن  تفكر بغزو فنزويلا
2019/05/21 | 13:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

علق نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس،  على الخيارات الأمريكية المتاحة في فنزويلا وخطة العمل الموضوعة لمحاولة الإطاحة بنظام مادورو.

وبحسب مصادر روسية، قال نائب الرئيس الأمريكي: “لقد أوضح الرئيس دونالد ترامب أننا ندرس جميع الخيارات الممكنة للعمل في فنزويلا”.

وأضاف قائلا: “الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقف جانبا عندما تكون فنزويلا رازحة تحت الطغيان […]

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