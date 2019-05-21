2019/05/21 | 13:46

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العراق وإيران يتبادلان 40 شاحنة نقل بضائع وسلع متنوعة

أعلن حاكم قضاء دشت آزاكان جنوب غربي ايران حميد سيلاوي عن استئناف

نشاط منفذ الجذابة الحدودي الايراني مع العراق لتنقل المسافرين

والشاحنات التجارية عقب إغلاق أستمر أربعين يوماً.

سيلاوي أوضح أنه بعد إصلاح طريق بستان - جذابة الذي تضرر جراء

السيول والفيضانات الأخيرة التي غمرت المنطقة استأنف هذا المنفذ

الحدودي نشاطاته في تقديم الخدمات للمسافرين ورجال الأعمال ، مبيناً

أن أربعين شاحنة تحمل سلعاً مصدرة من محافظة خوزستان أجتازت منفذ

جذابه الحدودي بإتجاه العراق وفي المقابل دخلت أربعين شاحنة تحمل

سلعاً مستوردة من العراق إلى الأراضي الإيرانية.

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