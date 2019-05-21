موقع المونيتور يكشف تفاصيل سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط السفارة الأميركية

2019/05/21 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر موقع المونيتور الأميركي تقريراً عن حادثة سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط السفارة الأميركية وسط المنطقة الخضراء في بغداد مساء الأحد الماضي.

واشار الموقع إلى أن قوة مسلحة جديدة تُطلق على نفسها اسم وحدات الشهيد علي منصور الجبوري تبنّت الاعتداء، إذ أصدرت بياناً أوضحت فيه أنّ الهجوم جاء رداً على قرار ترمب بإعفاء الضابط السابق في الجيش الأميركي، مايكل بيهينا، الذي سُجن لمدة خمس سنوات بتهمة قتل سجين عراقي في العام الفين وثمانية.

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