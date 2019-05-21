2019/05/21 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ اعادة فتح طريق سحيلا – زمار مغلق منذ عام 2017

21/05/2019 13:22:00 PM |

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واع/بغداد/م.ع

أعلنت قوات البيشمركة والجيش، الثلاثاء، عن اعادة فتح طريق سحيلا – زمار المغلق منذ عام 2017.وذكر قائد قوات البيشمركة في محور سحيلا هاشم سيتي في مؤتمر صحفي مشترك تابعه مراسل (وكالة أنباء الاعلام العراقي/واع) عقده مع نائب قائد الفرقة الـ15 في الجيش العراقي عبد الحسين الخطيب اليوم، انه "تمت اعادة افتتاح الطريق بالتنسيق بين قوات البيشركة والجيش وبعد الحاح وطلب مباشر من الرئيس مسعود بارزاني".وتابع أن قوات البيشمركة والجيش سيشرفان على حماية الطريق، مؤكدا ان اعادة افتتاح الطريق سيسهل كثيرا على اهالي دهوك وسحيلا في الرواح والمجيء الى قضاء زمار والموصل.

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