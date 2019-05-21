الكشف عن موعد انتخاب رئيس اقليم كردستان

2019/05/21 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/...



يتم يومي الاحد والاثنين المقبلين التصويت على مرشح رئيس اقليم كردستان، بعد التصديق على اسماء مرشحي المنصب من قبل محكمة الاستئناف.

وقدم برلمان كردستان يوم الاحد الماضي خمسة مرشحين لمنصب رئيس الاقليم من اصل ثمانية لمحكمة الاستئناف ومن المقرر بعد تصديق اسمائهم، ان يتم التصويت على منصب رئيس الاقليم يومي الاحد والاثنين المقبلين.

وبعد هذه العملية ستبدأ هيئة رئاسة برلمان كردستان بمراسيم اداء اليمين القانونية وتحديد يوم بدء رئيس الاقليم بمهامه.

وقال اوميد خوشناو رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان لوسائل اعلام كردية، ان "برلمان كردستان سيعقد جلسة مطلع الاسبوع المقبل للتصويت على رئيس اقليم كردستان وسيقوم الرئيس بعد ذلك باداء اليمين القانونية امام البرلمان وبعد ذلك يتم البدء بخطوات تشكيل الحكومة الجديدة".انتهى2

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