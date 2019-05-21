صادقون تتهم أطرافا دولية بخلق أزمة بالمنطقة والدفع باتجاه ضرب إيران

2019/05/21 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اتهم النائب عن كتلة صادقون البرلمانية محمد كريم البلداوي، أطرافاً دولية بالعمل على خلق أزمة بالمنطقة والدفع باتجاه ضرب إيران، واصفا، عملية

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