الصين توجه ضربة موجعة لصناعة الغاز الأمريكية

2019/05/21 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتداء من شهر يونيو سترفع الصين الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، ما يعد تحولا كارثيا لصناعة

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