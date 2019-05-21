بـ30 طعنة سكين .. شخص يقتل شقيقه في كركوك

2019/05/21 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت شرطة محافظة كركوك يوم الثلاثاء عن ملابسات جريمة قتل شخص لشقيقه بطعنه عشرات المرات بسكين حاد.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، انه "تم اكتشاف جريمة قتل المجني عليه ( ج .



م .



أ ) ومن خلال سير التحقيق وجمع المعلومات من قبل فريق العمل برئاسة مدير مكافحة أجرام كركوك وعضوية ضابط شعبة مكافحة العروبة وضباط تحقيق مقر المديرية أعترف المتهم الجاني ( أ.



م.أ ) شقيق المجني عليه بقتل شقيقة بواسطة ألة حادة (سكين كبير الحجم)".

واضاف البيان ان الجاني "قام بطعنه اكثر من (30) طعنه وترك جثته مرمية على الطريق الحولي قرب الحي الصناعي الجديد"، موضحا انه "كان سبب القتل هو أن الجاني يعاني من حالة نفسية وكان الدافع الرئيسي لقتل أخيه".

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