حراك عراقي عماني لتهدئة التوتر الإيراني الأمريكي

2019/05/21 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ افادت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الاثنين، بأن هناك حراك عراقي – عماني بتهدئة التوتر الإيراني الأمريكي المتصاعد في الآونة الاخيرة.وقالت المصادر لـ”كلكامش برس”، إن “رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يزور يوم غد الكويت، بينما يستعد بعدها لزيارة واشنطن كذلك سيزور رئيس الجمهورية برهم صالح المملكة الأردنية الهاشمية يوم الخميس المقبل وبعدها لتركيا وإيران”.

واضاف ان “هذا يجري بالتزامن مع حراك عماني آخر، حيث يستعد وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي والذي زار امس إيران والتقى خلالها مع نظيره جواد ظريف، إلى زيارة بغداد ومن المنتظر لقائه بالرئاسات الثلاث وفتح السفارة العمانية في العاصمة”.

وتابع أن “الحراك المشترك للعراق وسلطنة عمان يأتي من أجل تهدئة التوتر الإيراني الأمريكي ولتجنيب المنطقة حروب جديدة لا يوجد فيها منتصر واحد”.

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