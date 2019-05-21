2019/05/21 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مكافحة الارهاب تنفي تصريحات نشرت على صحيفة امريكية

21/05/2019 14:10:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلن جهاز مكافحة الارهاب، الثلاثاء، عن نفيه تصريحا نسبت اليه ونشرت على صحيفة اميركية بشأن الاستهداف الأخير للمنطقة الخضراء، مشيرا الى ان بياناته الرسمية يتم إعلانها من خلال المتحدث الرسمي باسم الجهاز.

وذكر بيان لـ الجهاز تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "التصريحات التي نسبت للجهاز من صحيفة الديلي بيست Daily Beast Newspaper والمنشورة في موقع صحيفة الواشنطن تايمز The Washington Times حول تصريح نسب الى مسؤوليين كبار في جهاز مكافحة الإرهاب حسب ما ادعت الصحيفة في موقعها الالكتروني بما يخص حادثة استهداف المنطقة الخضراء مساء يوم الأحد الماضي عارية عن الصحة".

واضاف الجهاز ان "البيانات الرسمية الخاصة بالجهاز يتم إعلانها من خلال المتحدث الرسمي باسم الجهاز والصفحة الرسمية الموثقة للجهاز في منصتي الفيس بوك وتويتر حصرا"، مشيرا الى انه لا يتحمل مسؤولية أي خبر من غير المصادر المشار اليها في أعلاه".

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