مجلس واسط يصوت على اختيار نبيل شمة رئيساً لهيأة استثمار المحافظة

2019/05/21 | 14:17

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بغداد اليوم _ واسط

صوت مجلس محافظة واسط، الثلاثاء (21 أيار 2019)، على اختيار نبيل شمه رئيساً لهيأة استثمار المحافظة.

وقال رئيس المجلس، مازن الزاملي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "صوتنا خلال جلسة المجلس الاعتيادية المنعقدة هذا اليوم على اختيار المهندس نبيل شمة رئيساً لهيئة استثمار واسط، متمنين من الله عز وجل ان يوفقهُ في هذه المهمة لكون المحافظة بحاجة الى الاستثمار الحقيقي الذي يسهم في توفير متطلبات الترفيه والعمل لمواطنينا".

وأكد الزاملي، "دعم مجلس واسط الكامل لكافة المشاريع التي تخدم المحافظة وخصوصاً الخدمية".

بغداد اليوم - بغداد

أفادت محكمة تحقيق الكرخ، الثلاثاء، 21 أيار، 2019، بتدوينها أقوال إرهابي عمل بمنصب (نائب والي ولاية دجلة) التابعة لتنظيم داعش.

وقال إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن، "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا

بغداد اليوم- ديالى

اكد مدير ناحية العظيم (70كم شمال بعقوبة)، عبد الجبار العبيدي، الثلاثاء (21 أيار 2019)، أن حريقاً كبيراً التهم اكثر من 20 دونماً في منطقة عين ليلى شمال المحافظة.

وقال في حديث لـ( بغداد اليوم)، أن "20 دونماً من الحنطة اٌلت

بغداد اليوم - متابعة

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، 21 أيار، 2019، باحتراق مساحات شاسعة من حقول الحنطة في قضاء آمرلي التابع لمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن، "حريقاً إلتهم مساحات شاسعة من حقول الحنطة في قضاء آمرلي"، مبيناً

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