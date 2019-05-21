2019/05/21 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت محكمة تحقيق الكرخ بتدوينها أقوال إرهابي عمل بمنصب (نائب والي ولاية دجلة) التابعة لتنظيم داعش الإرهابي.وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب صدقت أقوال إرهابي (نائب والي ولاية دجلة)"، لافتا إلى أن "المتهم اعترف بقتله ثلاثة أشقاء اثناء توجههم لجمع الكمأ من أحد الوديان".وأضافت أن "الإرهابي اعتقل الضحايا وأقاربهم وأجرى تحقيقات معهم حتى عثر في هواتفهم على صور تظهر مشاركتهم مع الحشد الشعبي في تحرير مناطقهم".وتابع أن "المتهم أقدم على قتلهم والاتصال بذويهم وإبلاغهم بالامر"، مشيرا إلى أن "المحكمة صدقت أقواله وبصدد إحالته على محكمة الجنايات وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب" رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب "والي دجلة" يعترف بقتل ثلاثة أشقاء في الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب "والي دجلة" يعترف بقتل ثلاثة أشقاء في الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).