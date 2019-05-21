2019/05/21 | 14:20

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الثلاثاء 21 مايو 2019 | 02:13 مساءً | عدد القراءات : 8

مجلس واسط يصوت على اختيار نبيل شمة رئيساً لهيأة استثمار المحافظة

بغداد/...صوت مجلس محافظة واسط، الثلاثاء ، على اختيار نبيل شمه رئيساً لهيأة استثمار المحافظة.

وقال رئيس المجلس، مازن الزاملي في بيان ، إنه "صوتنا خلال جلسة المجلس الاعتيادية المنعقدة هذا اليوم على اختيار المهندس نبيل شمة رئيساً لهيئة استثمار واسط، متمنين من الله عز وجل ان يوفقهُ في هذه المهمة لكون المحافظة بحاجة الى الاستثمار الحقيقي الذي يسهم في توفير متطلبات الترفيه والعمل لمواطنينا".

وأكد الزاملي، "دعم مجلس واسط الكامل لكافة المشاريع التي تخدم المحافظة وخصوصاً الخدمية".انتهى 1

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