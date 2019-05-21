2019/05/21 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة… يمكن أن يكون البروكلي عنصرا أساسيا في أي حمية غذائية، لأنه غني بالعناصر الغذائية الطبيعية التي تعزز صحة الجسم بطرق مختلفة.ومنذ فترة ليست بالبعيدة نشرت نتائج دراسة علمية، تثبت بأن البروكلي يساعد حتى في مكافحة الفصام لاحتوائه على مركب سولفورافان الذي يصحح التوازن الكيميائي في الدماغ المرتبط بالفصام.كما أثبتت الدراسة أن البروكلي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تعرف على الفوائد الصحية المدهشة والعديدة للبروكلي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تعرف على الفوائد الصحية المدهشة والعديدة للبروكلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).