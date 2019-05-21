النجيفي يدعو تركيا الى تقديم الدعم والمساعدة في انجاز البنى التحتية وبشكل خاص في المدن المحررة من الإرهاب

2019/05/21 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف القرار العراقي أسامة عبد العزيز النجيفي، تركيا الى تقديم الدعم والمساعدة في انجاز البنى التحتية وبشكل خاص في المدن المحررة من الإرهاب .وذكر المكتب الإعلامي لتحالف القرار العراقي” ان النجيفي التقى اليوم السفير التركي في العراق فاتح يلــدز، وتم في الاجتماع مناقشة مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك ، منها العلاقات […]

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