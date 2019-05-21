المرور تحذر مكاتب تحويل عقود ملكية المركبات من استغلال المواطنين وتؤكد مباشرتها قريبا بالعقود الالكترونية

2019/05/21 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت مديرية المرور العامة ،اليوم الثلاثاء، المكاتب المجازة بتحويل المركبات من التربح من خلال رفع اسعار انجاز العقود المرورية بسحب الرخصة واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، مؤكدة انها ستباشر قريبا بمشروع العقود الالكترونية .

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