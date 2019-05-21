تحقيق الكرخ: قيادي داعشي يعترف بقتل ثلاثة أشقاء في الحشد الشعبي

2019/05/21 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت محكمة تحقيق الكرخ بتدوينها أقوال إرهابي عمل بمنصب (نائب والي ولاية دجلة) التابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

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