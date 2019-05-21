مكافحة الإرهاب يكذب خبر صحيفة أمريكية بشان استهداف سفارة واشنطن ببغداد

2019/05/21 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..نفى جهاز مكافحة الارهاب، الثلاثاء، تصريحا نسب اليه ونشر على صحيفة اميركية بشأن الاستهداف الأخير للمنطقة الخضراء، مشيرا الى ان بياناته الرسمية يتم إعلانها من خلال المتحدث الرسمي باسم الجهاز.وقال الجهاز، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان “التصريحات التي نسبت للجهاز من صحيفة الديلي بيست Daily Beast Newspaper والمنشورة في موقع […]

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