2019/05/21 | 14:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجنرال قاسم سليماني كان له حضور مؤثر في مشروع البناء وهناك انصياع للأدارة الايرانية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0t8cy3SVGUI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجنرال قاسم سليماني كان له حضور مؤثر في مشروع البناء وهناك انصياع للأدارة الايرانية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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