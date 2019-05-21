هود يؤكد للفياض أهمية وجود حكومة عراقية قوية ذات سيادة

2019/05/21 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس- أكد القائم بأعمال السفارة الامريكية في بغداد جوي هود، الثلاثاء، اهمية وجود حكومة عراقية قوية ذات سيادة خلال لقاءه بمستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض.وذكر بيان السفارة الامريكية أن هود “شدد على التزام الولايات المتحدة تجاه العراق باعتباره أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين للولايات المتحدة في المنطقة”، كا اكد على “أهمية وجود حكومة عراقية قوية ومستقرة وذات سيادة وقال أن الولايات المتحدة واثقة تماماً من تصميم قوات الأمن العراقية على حماية الشعب العراقي”.

واضاف هود أن “الولايات المتحدة ستواصل شراكتها مع قوات الأمن العراقية وذلك من خلال تقديم المشورة والتدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية في جهودها للقضاء على داعش لكونه يشكل تهديداً للعراق وكذلك مواصلة العمل المشترك والحرص على التواصل بين جميع مكونات قوات الأمن العراقية”.

وأشار إلى “التزام الولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي، بما في ذلك حظر استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة أي دولة اخرى”.

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