سيناء بيعت لترامب لتكون وطنا بديلا مع بداية تنفيذ بنود صفقة القرن

2019/05/21 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

ذكرت وسائل إعلام اميركية وعبرية قيام الرئيس الأمريكي بشراء أجزاء من أراضي سيناء في مصر من أجل ترحيل الفلسطينيين إليها, لبناء الدولة الفلسطينية بعد لقاء جمعه بالسيسي لهذا الغرض الاسبوع الماضي.

وأضافت الوسائل أن الرئيس ترامب طلب من السيسي فتح الحدود بين مصر وغزة لتسهيل عملية ترحيل ال...

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