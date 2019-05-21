انصار الله الحوثيين ينفذون هجوماً بطائرة مسيرة في نجران السعودية

2019/05/21 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، أن جماعة "الحوثي" هاجمت مرفقا حيويا في "نجران" السعودية بطائرة مسيّرة، فيما ذكرت الجماعة اليمنية، أنه مخزن للأسلحة

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