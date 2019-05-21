وزارة الزراعة عن حرائق حقول القمح: مخلفات وليست أعمالا تخريبية !

2019/05/21 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الزراعة اليوم ، الثلاثاء، أن النيران التي اشتعلت في مناطق زراعية بمحافظات عراقية، ناتجة عن حرق مخلفات حقول القمح، وليس لها أي ارتباط بأعمال تخريبية.

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