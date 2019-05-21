2019/05/21 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أفادت محكمة تحقيق الكرخ، الثلاثاء، بتدوينها أقوال إرهابي عمل بمنصب (نائب والي ولاية دجلة) التابعة لتنظيم داعش الإرهابي.وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب صدقت أقوال إرهابي (نائب والي ولاية دجلة)”، لافتا إلى أن “المتهم اعترف بقتله ثلاثة أشقاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحقيق الكرخ تدون أقوال نائب “والي دجلة”..



قتل ثلاثة أشقاء في الحشد وكالة خطوة برس.

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