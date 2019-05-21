2019/05/21 | 14:48

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مساعد وزير الخارجية الإيراني : واشنطن غير جادة في خفض التوتر مع طهران

الثلاثاء

21

ايار

2019 :

02:41 pm

21

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني بهزاد

صابري انصاري أنه لا مانع لدى الجمهورية الإسلامية من الحوار

مع السعودية.وأضاف أن واشنطن غير جادة في خفض التوتر مع طهران ، مبيناً أن إيران

ستعود إلى ماقبل الاتفاق النووي وستتخذ خطوات تتجاوز ذلك في حال لم

تفِ أوروبا بإلتزاماتها .

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