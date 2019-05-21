مجلس النواب يعقد جلسته الـ 20 في فصله التشريعي الثاني برئاسة الكعبي

2019/05/21 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

عقد مجلس النواب، الثلاثاء، 21 أيار، 2019، جلسته الـ 20 في فصله التشريعي الثاني برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن، "النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، إفتتح اعمال الجلسة رقم (20) في فصله التشريعي الثاني للدورة النيابية الرابعة، بحضور 181 نائباً".ويتضمن جدول أعمال الجلسة: اولاً:النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب. ثانيا: التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون المجمع العلمي رقم (22) لسنة 2015.



(لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة القانونية).



( 2 مادة).ثالثا: القراءة الاولى لمشروع قانون نقابة التمريض (لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني).



(36 مادة)رابعا: معالجــة ازمـــة السكـــن.



(لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي).خامسا: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.



(اللجنة القانونية).



(13 مادة). سادسا: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.



(لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني) (16 مادة).سابعا: تقرير لجنة حقوق الانسان بخصوص احداث النجف.ثامنا : مناقشة عامة (15 دقيقة).

بغداد اليوم_ بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح، محمد كريم البلداوي، الثلاثاء (21 أيار 2019)، أن هناك محاولات لزج اسم الحشد الشعبي في الصراع الامريكي الإيراني فيما اشار الى أن العراق قادر على ان يدخل كطرف ثالث لحل الازمة.

وقال البلداوي في تصريح خا

بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب عن تيار الحكمة محمود ملا طلال، الثلاثاء (21 ايار 2019)، رئيس هيأة المنافذ بالاستقالة على خلفية دخول كميات كبيرة من المخدرات عبر المنافذ الحدودية دون رادع.

وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي عقده بمبنى المجلس بحضور&

بغداد اليوم - خاص

قال النائب عن تحالف الفتح قصي الشبكي، الثلاثاء، 21 أيار، 2019، أن القيادي في تحالف القرار ومحافظ نينوى السابق اثيل النجيفي ومن وصفها بالشخصيات الطائفية ركبت موجة الاحداث التي تشهدها نينوى بهدف تمرير اجندتهم.

وقال الشبكي في حدي

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