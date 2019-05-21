الإمارات تنفي سقوط طائرة في دبي

2019/05/21 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس نفت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية الشائعة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن سقوط طائرة اليوم في دبي.وقالت الهيئة اليوم الثلاثاء في بيان لها: “تنفي الهيئة العامة للطيران المدني الشائعة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص سقوط طائرة اليوم في دبي”.وأضافت: “تؤكد أن هذه الأخبار مضللة

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