2019/05/21 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملا: لو كان القرار بيدي لألغيت هيئتي الحشد الشعبي والمساءلة والعدالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/21 | 14:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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