تحقيق الكرخ: نائب

2019/05/21 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت محكمة تحقيق الكرخ، الثلاثاء، بتدوينها أقوال إرهابي عمل بمنصب (نائب والي ولاية دجلة) التابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

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