سقوط طائرة بدون طيار في قضاء مخمور

2019/05/21 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد شهود عيان، الثلاثاء، بسقوط طائرة بدون طيار في قضاء مخمور، بمحافظة نينوى.

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