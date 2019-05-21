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سقوط طائرة بدون طيار في قضاء مخمور


سقوط طائرة بدون طيار في قضاء مخمور
2019/05/21 | 14:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد شهود عيان، الثلاثاء، بسقوط طائرة بدون طيار في قضاء مخمور، بمحافظة نينوى.

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