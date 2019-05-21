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مقاتلات تركية تدمر مواقع لحزب العمال في منطقتين بكردستان


مقاتلات تركية تدمر مواقع لحزب العمال في منطقتين بكردستان
2019/05/21 | 14:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دمرت مقاتلات تركية مرابض أسلحة وملاجئ ومستودعات ذخيرة تستخدمها منظمة "بي كا كا" شمالي العراق.

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