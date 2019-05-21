مقاتلات تركية تدمر مواقع لحزب العمال في منطقتين بكردستان

2019/05/21 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت مقاتلات تركية مرابض أسلحة وملاجئ ومستودعات ذخيرة تستخدمها منظمة "بي كا كا" شمالي العراق.

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