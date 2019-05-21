لجنة نيابية تناقش تعديل قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية

2019/05/21 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

استضافت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين برئاسة النائب رعد الدهلكي، رئيس هيئة دعاوى النزاعات في العقارات الملكية القاضي علاء الساعدي والوفد المرافق له.

وذكر بيان لاعلام مجلس النواب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “ناقشت اللجنة خلال الاستضافة التي عقدت بمقر اللجنة قرار مجلس الوزراء حل الهيئة وإعادتها الى القضاء، أو تعديله واستمرار عمله في إكمال ما تشكلت لأجله في إنصاف المتضررين من أصحاب العقارات الذين انتزعت أملاكهم خلافا للقانون”.





وأضاف، “كما بحثت اللجنة وبحضور عدد من أعضاء اللجان الأخرى في المجلس مع رئيس الهيئة، الأسباب الإيجابية والسلبية في تمديد عمل الهيئة واعادة استلام الدعاوى، فضلا عن الأسباب الايجابية والسلبية في حال إنهاء عملها وحلها وإعادتها الى القضاء”.





من جانبه، أوضح الساعدي، أن “الهيئة استلمت 178,000 دعوى في نزاعات العقارات الملكية وتم انجازها ، مبينا تم إيقاف عمل الهيئة منذ سنة 2011 ، وعدم استلام الدعاوى ، مؤكدا أن الهيئة مستعدة للعمل واستلام الدعاوى المتعلقة بالنزاعات الملكية للنظر في حل إشكالها”.





وفي ذات السياق، قررت اللجنة زيارة هيئة دعاوى الملكية لمناقشة قانون الهيئة والاسباب الموجبة لحله او تعديله واستمرار عمله خدمة لصالح المواطنين المتضررين.





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