اعادة فتح طريق سحيلا – زمار المغلق منذ 2017

2019/05/21 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات البيشمركة بالتنسيق مع الجيش العراقي، اعادة فتح طريق سحيلا – زمار المغلق منذ عام 2017.

وقال قائد قوات البيشمركة في محور سحيلا هاشم سيتي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نائب قائد الفرقة الـ15 في الجيش العراقي عبد الحسين الخطيب تابعه “النور نيوز”، اليوم، انه “تم اعادة افتتاح الطريق بالتنسيق بين قوات البيشركة والجيش وبعد الحاح وطلب مباشر من الرئيس مسعود بارزاني”.

وأضاف، ان “قوات البيشمركة والجيش سيشرفان على حماية الطريق” ، مؤكدا ان “اعادة افتتاح الطريق سيسهل كثيرا على اهالي دهوك وسحيلا في الرواح والمجيء الى قضاء زمار والموصل”.





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