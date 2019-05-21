الدليمي يبحث ترتيبات اجتماع عبد المهدي ومدبولي

2019/05/21 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث سفير العراق لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد الدليمي، اليوم الثلاثاء، مع وزير الاستثمار والتعاون الدولي المصري سحر نصر،

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