مجلس واسط يصوت على اختيار نبيل شمه رئيسا لهيئة استثمار المحافظة

2019/05/21 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المجلس في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، انه" صوتنا خلال جلسة المجلس الاعتيادية المنعقدة هذا اليوم على اختيار المهندس نبيل شمة رئيساً لهيئة استثمار واسط، متمنين من الله عز وجل ان يوفقهُ في هذه المهمة لكون المحافظة بحاجة الى الاستثمار الحقيقي الذي يسهم في توفير متطلبات الترفيه والعمل لمواطنينا".وأكد الزاملي، "دعم مجلس واسط الكامل لكافة المشاريع التي تخدم المحافظة وخصوصاً الخدمية".انتهى..م.ر

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