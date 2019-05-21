مجلس النواب العراقي يبدأ جلسته برئاسة

2019/05/21 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، حسن الكعبي وحضور 181 نائباً.

ويتضمن جدول الاعمال "النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب، والتصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون المجمع العلمي رقم 22 لسنة 2015، والقراءة الاولى لمشروع قانون نقابة التمريض، ومعالجــة أزمـــة السكـــن".

كما يتضمن "تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980، وتقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل لقانون نقابة الجيولوجيين رقم 197 لسنة 1968، وتقرير لجنة حقوق الانسان بخصوص أحداث النجف، ومناقشة عامة لمدة 15 دقيقة".

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