حاكم دبي محمد بن راشد يقرر منح الاقامة الدائمية لهذه الفئات

2019/05/21 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت دولة الامارات العربية المتحدة، الثلاثاء، عن اطلاق نظام الاقامة الدائمية "البطاقة الذهبية" للمستثمرين، والكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون.

وقال رئيس الوزراء الاماراتي وحاكم دبي، محمد بن راشد ال مكتوم، في تغريدات له على موقع تويتر، اليوم، 21 ايار 2019،"أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) في دولة الإمارات...



إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون".

وأضاف ال مكتوم ان "الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم".

وأوضح أنه "سيتم منح الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات".

وتابع: "نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا..



وجميع المقيمين في دولة الإمارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات".

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