2019/05/21 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن إطلاقه قروض تبلغ قيمتها 5 ملايين دينار للطلبة والأساتذة والباحثين في الدراسات العليا.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إنه "تم إطلاق قروض تصل إلى خمسة ملايين دينار للطلبة والأساتذة والباحثين في الدراسات العليا في الجامعات العراقية الحكومية والجامعات الأهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي".وأضاف، أن "مدة القرض تصل إلى سنتين وتسدد شهرياً مع الفائدة المقررة بعد شهر من تاريخ المنح"، مبيناً أن على "طالب القرض تقديم كفيل موظف مدني من موظفي دوائر الدولة لا تتجاوز نسبة الاستقطاع 50 % من راتبه الكلي وعلى أن لا توجد بذمته كفالات لدى الغير".

يذكر ان مصرف الرافدين باشر ومنذ عام 2016 بمنح قروض وسلف للموطفين والمواطنين وفق اليات وضوابط معينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قروض بـ5 ملايين للطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قروض بـ5 ملايين للطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).