2019/05/21 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..وقعت الشركة العالمية للبطاقة الذكية وشركة مايند شير اتفاق شراكة يهدف الى توسيع النشاط الاعلامي والتثقيفي باتجاه خلق مساحة اوسع في التعامل إلالكتروني ينسجم مع توجهات البنك المركزي العراقي الهادفة الى الانتقال من مجتمع نقدي الى إلاكتروني.المدير التجاري لشركة كي احمد كاظم بين ان “عملية التحول نحو مجتمع لا نقدي التي يمر بها العراق حاولنا نرصدها في بلدان اخرى ووجدنا ان عملية التحول تمر بعدة مراحل اولها التشريع والتي قام بها المشرع العراقي بشكل جيد، تتبعها نشر البنى التحتية، ثم الدعم الحكومي المتمثل بنظام التوطين للرواتب والذي يدفع باتجاهها البنك المركزي العراقي، وكذلك رئاسة الوزراء، وصولآ الى مسؤولية شركات الدفع والمصارف”.ولفت الى ان “الشركة وشريكها مصرف الرافدين باعتبارنا حامل الحصة السوقية الأكبر من حاملي البطاقات اتجهنا صوب حمل راية التوعية ونشر ثقافة التعامل الالكتروني وهنا تأتي الحاجة الى رسائل واضحة للجميع لمعرفة اهمية التعاملات الإلكترونية”.ممثل شركة مايند شير عمر منهل بين ان “العراق سوق كبير وواعد للعمل يحتاج الى كتلة مالية كبيرة في توجهاته المقبلة، وهنا لابد ان يكون للدفع الالكتروني دور في التعامل مع الأرقام الكبيرة التي يتطلبها حجم العمل في العراق من الجانب الآخر نجد هناك توسع في مفصل الشمول المالي والخدمات المصرفية التي تستهدف جميع شرائح المجتمع وتصل بالخدمات المالية الى جميع مناطق البلاد معتمدة أساليب الدفع الالكتروني المتطورة وهذه الخطوة بمجملها تشجع على العمل باتجاه نشر هذه الثقافة بالتعاون مع شركة كي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركتي كي ومايند شر يوقعان اتفاق تعاون اعلامي) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركتي كي ومايند شر يوقعان اتفاق تعاون اعلامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).