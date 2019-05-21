إحصائية رسمية عن المساحات الزراعية المحروقة.. والحكومة تحقق

2019/05/21 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف وزير الزراعة، عن مساحة حقول الحنطة والشعير المتضررة جراء الحرائق التي تشهدها في عدد من المحافظات.

وذكر بيان لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان " النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، ترأس اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع صالح الحسني وزير الزراعة، للوقوف على تداعيات الحرائق الاخيرة التي لحقت بحقول القمح في أربع محافظات عراقية".وأوضح وزير الزراعة ان "آخر إحصائية مؤكدة بينت ان مساحة الاراضي المتضررة من الحرائق بلغت 1185 دونماً وتتوزع على أربعة محافظات ديالى وصلاح الدين والموصل وكركوك، فيما تبلغ المساحة المزروعة بالقمح اكثر من 1,250 مليون دونم، وهناك اضرار بمعدات الري وغيرها".وأشار الى انه "تم تشكيل خلية ازمة ومفاتحة الاجهزة الامنية للتحقيق والتنسيق بين كافة الجهات لحصر الاضرار ومنع انتشار الحرائق وملاحقة المتسببين".وطالب الكعبي خلال الاجتماع الذي حضره اعضاء لجنة الزراعة والاهوار والامن والدفاع ونواب المحافظات المتضررة من الحرائق، ونقيب المهندسين الزراعيين واعضاء النقابة ومسؤولي وزارة الزراعة التنفيذيين ، بان يتم طرح الموضوع خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء والمقرر عقده اليوم الثلاثاء، والبدء بعملية حصر الاضرار والتعويض على ان يتم الانتهاء من التحقيقات وكافة الامور خلال فترة شهر واحد، والكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الجريمة التي تستهدف امن العراق والامن الغذائي وامن وقوت المواطن العراقي.كما جرى خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور بينها تظاهرات اصحاب مضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية، والاقراض الزراعي، ومشكلة تراجع اعداد حيوانات الجاموس في العراق، وقانون نقابة المهندسين، وقانون التفرغ الزراعي.انتهى

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