خلية الإعلام الأمني: مقتل 11 إرهابيا في عملية بجزيرة صلاح الدين

2019/05/21 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت قيادة عمليات صلاح الدين، عملية تفتيش وتطهير في جزيرة صلاح الدين، بهدف فرض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع في بيان، ان العملية استهدفت مطاردة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في المحافظة، وأسفرت عن مقتل أحد عشر إرهابيا، وتدمير سيارتين وثلاثة أنفاق، والعثور على ثلاثة عشر وكرا وستة عشر حزاما ناسفا، ومعملين يستخدمان للتفخيخ، وصفائح تدريع، واسلاك تفجير، ولوحات أرقام لعجلات زراعية.

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