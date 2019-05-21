اميركا تؤجل حربها ضد ايران.......

2019/05/21 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

نتائج الفهم الخاطئ: تأجيل حرب الولايات المتحدة مع إيران"، عنوان مقال "أوراسيا ديلي"، حول ما يقال إنه تفسير خاطئ لمعلومات استخباراتية أدى إلى وضع منطقة الخليج على شفا حرب شاملة.

وجاء في المقال: في الـ 17 من مايو 2019، دعا الملك سلمان الزعماء العرب في جامعة الدول العربية، ومجلس التعا...

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