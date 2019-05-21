مجلس النواب يُصوت على تعديل قانون المجمع العلمي العراقي

2019/05/21 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على على التعديل الاول لقانون المجمع العلمي رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٥.

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