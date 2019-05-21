المثنى تُحدد سعر الأمبير للمولدات الأهلية بخمسة الاف دينار

2019/05/21 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- مثنى

صوت مجلس محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، على تحديد سعر الامبير للمولدات الاهلية بخمسة الاف دينار.

وذكر مراسل "العهد نيوز"، أن مجلس محافظة المثنى وفي

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