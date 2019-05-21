2019/05/21 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس نفى جهاز مكافحة الارهاب، الثلاثاء، تصريحا نسب اليه ونشر على صحيفة اميركية بشأن الاستهداف الأخير للمنطقة الخضراء، مشيرا الى ان بياناته الرسمية يتم إعلانها من خلال المتحدث الرسمي باسم الجهاز.وقال الجهاز، في بيـان تلقته “خطوة برس”، نسخة منه، ان “التصريحات التي نسبت للجهاز من صحيفة الديلي بيست Daily Beast Newspaper والمنشورة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكافحة الإرهاب يكذب خبر صحيفة أمريكية عن استهداف سفارة واشنطن ببغداد وكالة خطوة برس.

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